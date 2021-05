Inter Roma, i convocati di Fonseca che perde un difensore

Inter Roma andrà in scena questa sera alle ore 20 e 45. Per i nerazzurri guidati da Conte si tratterà della seconda passerella dopo la conquista dello scudetto. L'attesa resta per il match di sabato, quando i neo campioni d'Italia saranno ospiti della Juventus a Torino.

Quell'incontro in particolare avrà un significato particolare per tanti motivi, e non da ultimo per il fatto che i nerazzurri potrebbero garantirsi un certo vantaggio si rivali storici in vista della prossima stagione escludendoli dall'Europa League.

Tuttavia Conte ha fatto capire di volerle vincere tutte, quindi anche stasera si darà battaglia agli uomini di Fonseca. Quest'ultimo, che sta vivendo gli sgoccioli della sua avventura giallorossa, ha da poco reso noti i convocati per questa sera. Assente Smalling, che sta vivendo una stagione travagliata.

Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy