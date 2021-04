Inter, pronto lo sgarbo alla Juventus: le mani di Marotta su Dybala

Inter, stando a quanto riportato questa mattina da La Stampa, Marotta si starebbe muovendo per portare a Milano Paulo Dybala. L'argentino è in scadenza, e la Juventus vorrebbe trovare una soluzione per evitare di perderlo a parametro zero nell'estate del 2022. Se accadesse questo infatti Marotta si sarebbe già portato avanti per portare l'attaccante a Milano.

Per evitare ciò Paratici starebbe cercando di intavolare, in vista della prossima sessione di calciomercato, uno scambio di lusso. Il giocatore infatti è stato proposto al Barcellona, ma soprattutto al PSG. La strada che si sta cercando di percorrere è quella di piazzare Dybala a Parigi, e far fare il percorso inverso a Mauro Icardi. la dirigenza bianconera sta cercando quindi di fare lo stesso scambio che un anno fa fù sfiorato con l'Inter.

Tuttavia esiste un altro fattore. Marotta, nel contratto che ha stipulato con il club francese ha inserito una clausola che prevede che in caso di cessione di Icardi in Italia l'Inter avrebbe incassato altri 15 milioni. le strade dei due club, per quanto riguarda questi due giocatori, sembra quindi essere destinata ad incrociarsi ancora.