Inter, pronta la super offerta per la punta: strappata una promessa

Inter, Beppe Marotta continua a monitorare con particolare attenzione il reparto offensivo del Sassuolo.

Nello specifico il nome che piace è quello di Gianluca Scamacca, che però è entrato prepotentemente nei radar della Juventus. I bianconeri, scrive la Gazzetta dello Sport, sono pronti a farsi avanti con un'offerta che si aggira sui 30/35 milioni di euro. I nerazzurri, forti anche degli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali, sono pronti a fare della giovane punta una valutazione superiore. Si parla di un'offerta di 40/45 milioni di euro, ossia quanto i neroverdi vorrebbero incassare da un'eventuale cessione di Scamacca.

Ma non finisce qui. L'Inter sarebbe disposta ad attendere giugno. Da un lato si andrebbe incontro alle esigenze del Sassuolo, che non vorrebbe, per la stagione in corso, toccare il reparto offensivo. Dall'altro anche i nerazzurri non hanno una particolare necessità di investire in quella zona del campo, visto che a breve tornerà Joaquin Correa, mentre Alexis Sanchez si sta esprimendo ad alti livelli. Inoltre Marotta è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Andrea Pinamonti, valutato 20 milioni di euro. L'ex Primavera nerazzurro sta facendo molto bene ad Empoli, e potrebbe essere un profilo interessante per il Sassuolo. Intanto, chiude la Gazzetta, l'Inter sarebbe riuscita a strappare una promessa: niente accadrà intorno a Scamacca senza che il club nerazzurro venga informato.