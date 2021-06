Inter, Perisic brilla ad Euro2020: stagione che continua ad alti livelli

Inter, Perisic si conferma ad alti livelli. Il croato, numero 14 dell'Inter, è risultato il migliore nel match pareggiato ieri pomeriggio conto la Rep. Ceca nella fase a gironi di Euro2020. A confermarlo, quest'oggi (sabato 19 giugno, ndr), anche il voto in pagella assegnatoli da Tuttosport: un 7 pieno. Prova convincente per lui che, dopo lo scudetto vinto con l'Inter, sembra essere rinato e si sta confermando ad ottimi livelli. La Croazia, dopo una prova incolore all'esordio, si riprende e - nonostante la buon partita della Rep. Ceca - riesce a portare a casa un pari prezioso visto anche il risultato serale di Inghilterra-Scozia. Ora si deciderà tutto all'ultima giornata.

Se i discorsi sono ancora aperti, il merito va all'interista: "Il migliore dei suoi, non solo per il gol, bellissimo, ma anche perché è l'unico che si rende pericoloso quando si avvicina alla porta di Vacik". Così lo descrive il quotidiano che lo fa brillare in mezzo a diverse sufficienze tirate. Nonostante la gioia per il gol Perisic non si è mostrato molto felice nel post partita dicendosi amareggiato per il calcio che stanno dimostrando: "Non stiamo giocando bene e non ne conosco il motivo".

Queste le sue parole alle quali poi ha aggiunto: "Abbiamo iniziato male la partita. Abbiamo segnato tardi,ed ora dobbiamo vincere contro gli scozzesi. tutti nella squadra devono dare di più, altrimenti torneremo a casa. Abbiamo una sola possibilità, ma dobbiamo essere migliori di così". Parole forti che dimostrano il carisma e la leadership dell'esterno che nell'ultima stagione - sotto la guida dell'ex tecnico Conte - è maturato sia in zona offensiva - dove già comunque aveva inciso in passato - sia, soprattutto, in quella difensiva con costanti ripiegamenti e chiusure.