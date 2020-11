Inter, per la difesa spunta il nome di un parametro zero che gioca in serie A

Inter, Tuttosport questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale Marotta starebbe lavorando ad un difensore che potrebbe svincolarsi a fine anno. Si tratterebbe di Maksimovic, che al momento non ha ancora trovato l'accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto.

L'agente del calciatore è Ramadani, che ha ottimi rapporti con i nerazzurri (da poco è stato trovato l'accordo per il rinnovo di Handanovic). Inoltre ci potrebbe essere un interessante intreccio con un altro assistito di questo procuratore. In estate infatti co sono stai contatti per Milenkovic, ritenuto sostituto ideale di Skriniar come marcatore destro qualora lo sloveno dovesse essere ceduto.

Ora l'idea di Maksimovic permetterebbe di avere un erede dell'ex Sampdoria senza dover sostenere costi di cartellino.