Inter, patto Conte Lukaku. Il belga rischia di lasciare a fine anno?

Inter, Lukaku si è preso letteralmente la scena nella serata di domenica contro la Lazio, quando ha messo a segno due reti e ha realizzato l'assist per Lautaro. Le telecamere hanno poi inquadrato la scena del saluto tra Conte e il belga, al momento dell'uscita di quest'ultimo.

I due si sono scambiati in "cinque" sonoro, segno del profondo legame che li tiene insieme. Legame che, stando alla Gazzetta dello Sport, li avrebbe portati a stipulare un patto per la vittoria del campionato. Lukaku deve molto a Conte, che lo ha rilanciato dopo che in Premier era finito tra le seconde file.

Messo da parte a Manchester, esploso definitivamente all'Inter. E occhio a Guardiola, scrive la rosea. Il tecnico spagnolo, maestro dei "falsi nueve" avrebbe messo nel mirino un nove autentico per la prossima stagione.