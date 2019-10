Inter Parma, le pagelle: un migliore e un peggiore su tutti tra i nerazzurri

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha giudicato la prestazione dei nerazzurri dopo il mezzo passo falso dell'Inter contro il Parma. Un migliore in assoluto: Antonio Candreva. “L’uomo contiano non tradisce Conte. Sembra persino ringiovanito.”

Positive le prestazioni di Gagliardini, Lautaro, de Vrij e Lukaku. Sufficienza per Skriniar e Handanovic, così come per Esposito e Politano mentre sono in quattro i calciatori "bocciati": Bastoni (5,5), Godin e Biraghi (5). Peggiore in assoluto Brozovic (4,5).

VOTI INTER-PARMA – Handanovic 6, Skriniar 6, Godin 5, Bastoni 5,5, Candreva 7, Gagliardini 6,5, Brozovic 4,5, Barella 6,5, Biraghi 5, Lukaku 6,5, Lautaro Martinez 6,5. Subentrati: de Vrij 6,5, Esposito 6, Politano 6.