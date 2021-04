Inter, ottime notize sul fronte del futuro di Conte e Marotta. Il punto

Inter, tante sono le questioni che si stanno vivendo in casa nerazzurra e che richiederanno una risoluzione definitiva a stretto giro. Tra queste spicca senza dubbio quella riguardante il futuro di due tra i maggiori artefici del successo (probabile) di questa stagione. Conte e Marotta con il loro lavoro, diretto sul campo in un caso e "dietro le quinte" nell'altro, è stato determinante per il raggiungimento del livello attuale.

E' quindi auspicabile una loro conferma anche per la prossima stagione. Tuttavia entrambi hanno palesato l'esigenza di doversi confrontare con la società per capire se ci siano margini per il proseguimento del lavoro. E sulla questione questa mattina è tornato il quotidiano Il giorno, il quale ha sottolineato un aspetto importante. Entrambi hanno manifestato la volontà di restare all'Inter anche per la prossima stagione .

"Conte ha chiesto chiarezza per restare, ammettendo però che l'idea di una terza stagione sulla panchina nerazzurra sarebbe gradita, con le dovute certezze. Lo stesso vale per Marotta, amministratore delegato da dicembre 2018 e il cui contratto è in scadenza a giugno del prossimo anno, come quello del tecnico, del d.s. Ausilio e del vice d.s. Baccin".

Volontà chiara che potrebbe rendere più distesi i dialoghi e facilitare l'arrivo ad un punto di incontro che consenta di proseguire insieme anche nel futuro.