Inter, Oriali detta le regole allo spogliatoio: "Illustrati i punti da rispettare"

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, "Lele Oriali a nome della società ha illustrato ai calciatori i punti base sui quali non saranno tollerate eccezioni ovvero il rispetto delle regole, la puntualità, la professionalità, l’impegno e il pensare da squadra.

Tutti capisaldi in una società che punta a tornare in alto. L’ex centrocampista, che ha vinto sia da calciatore sia da dirigente dell’Inter, sta contribuendo a portare quella mentalità vincente che Marotta e Conte hanno acquisito negli anni a Torino.

Un mix fondamentale per far sperare ai tifosi una stagione diversa dalle ultime e finalmente, di nuovo, vincente“, si legge sul quotidiano in edicola questa mattina.