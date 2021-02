Inter, ora ci sono tre elementi chiave che potrebbero dare la svolta

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto sul momento che sta vivendo la squadra nerazzurra guidata da Conte. Secondo il quotidiano ci sarebbero tre elementi su cui il tecnico potrà fare affidamento.

In primis la difesa, tornata ad essere la migliore in campionato. I numeri non dicono ancora questo (a causa di un inizio altalenante) ma il trend parla chiaro. Prima del match contro la Lazio la porta era rimasta inviolata per 4 gare consecutive, e solo la fortuita deviazione di Escalante ha interrotto questa serie. Merito anche di Skrinair, che ora sembra completamente calato nel ruolo di marcatore a destra.

Il secondo elemento può essere Eriksen, che se manterrà questo livello di prestazione sarà un autentico nuovo acquisto a centrocampo. Il danese interpreta il ruolo in maniera diversa rispetto a Vidal, e può far giocare la squadra in maniera differente. Meno schiava dei cross e le verticalizzazioni per Lukaku diventano più facili.

Infine Perisic. Anche il croato è stato impiegato in un ruolo diverso domenica, ossia da esterno ma con compiti quasi esclusivamente difensivi. All'Inter mancava un titolare a sinistra, e ora potrebbe averlo trovato.