Inter, novità su Alvarez. Spunta il Milan, ma i nerazzurri hanno una convinzione

Inter: l'intrigo Alvarez.

L'attaccante argentino è fra i calciatori più chiacchierati del panorama internazionale. Il talento sudamericano piace all'Inter. Anzi, stando alla ricostruzione odierna de La Gazzetta dello Sport, è proprio il club nerazzurro quello più vicino ad accaparrarsi le prestazioni del gioiello albiceleste.

Come spiega il quotidiano, l'agente del calciatore Hidalgo (lo stesso che fu di Crespo) sarà a Milano a breve. Ma non mancheranno appuntamenti anche a Londra e Madrid. Un tour per l'Europa a caccia della soluzione migliore per Alvarez. "L’Inter si è iscritta per tempo a quest’asta, che evidentemente riguarda l’ingaggio del giocatore, considerato che il prezzo del cartellino è bloccato", si legge.

Baccin (braccio destro di Piero Ausilio) ha incontrato un mese fa il calciatore direttamente in Argentina. "Nelle idee nerazzurre Alvarez può rappresentare un obiettivo di prima fascia in vista delle mosse estive, ma è chiaro che la partita si gioca proprio a ridosso delle liste di gennaio". Alvarez costa meno di Scamacca. E sull'argentino ci sarebbe pure il Milan, "ma in viale della Liberazione sono convinti di aver guadagnato una posizione di vantaggio su tutti i concorrenti". La scheda di Julian Alvarez, clicca qui.