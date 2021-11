Inter news: Perisic da urlo, ma può andare via. Il sostituto? Già identificato

Inter news: questo Perisic è incontenibile.

Il croato è stato autentico protagonista della sfida di Champions League vinta ieri contro lo Shakhtar Donetsk. Non ha segnato come Dzeko, ma ha divertito a suon di strappi e giocate. Una stagione fin qui formidabile quella di Perisic che sembra rinato, oltre che tirato a lucido come mai prima. La Gazzetta dello Sport, oggi 25 novembre, fa il punto sulla situazione dell'esterno mancino. La domanda è: giusto lasciarlo partire? I rumor direzione Germania si intensificano, ma sarà difficile sostituire un calciatore così.

Come spiega il giornale, fin qui Perisic non ha dato disponibilità al rinnovo, proprio nelle settimane in cui un altro croato, Brozovic, tratta col club. Il sostituto di Perisic sarebbe stato, intanto, identificato in Kostic dell'Eintracht. Anche se all'Inter piacerebbe dare continuità all'attuale progetto. Lo stesso Simone Inzaghi ha chiarito l'efficacia di Perisic nei suoi meccanismi e la volontà di proseguire con lui.

La consolazione è che fino a giugno Perisic proseguirà la sua avventura in nerazzurro, magari arrotondando il numero di prestazioni super come quella di ieri (leggi l'analisi sul match di Champions League, clicca qui). Poi, a giugno, si vedrà.