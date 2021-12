Inter news: Lautaro furioso. Che bordata! 'Così facciamo fatica'

Inter news: Lautaro Martinez è stato tra i protagonisti della sfida di ieri vinta con lo Spezia.

Un successo prezioso che ha lanciato ulteriormente i nerazzurri e confermato il gran momento del Toro, ancora a segno. Curiose le uscite nel post-partita dell'attaccante. Come rimarca La Gazzetta dello Sport, oggi 2 dicembre, Lautaro "se le prende con tutti: fa e disfa, segna e sbatte ogni porta". Dall'episodio su Erlic (Thiago Motta ha tuonato, chiedendo l'espulsione per l'attaccante nerazzurro), a quello del rigore, strappato al compagno per tirarlo e dare un segnale di rivincita. Zero polemiche, comunque. Con lo stesso Inzaghi che ha ribadito che a decidere i tiri dal dischetto sono i calciatori.

C'è però qualcos'altro che non piace a Lautaro. Ieri l'argentino si è scagliato contro la qualità del prato di San Siro. "Non è in uno stato ottimale e facciamo fatica a fare il nostro gioco: il campo deve essere all’altezza, non va bene. Spero che lo metteranno a posto", le parole ferree riprese da La Gazzetta dello Sport.

"Meglio fare presto e non farlo imbizzarrire ancora", scherza il quotidiano. Intanto l'Inter vola (leggi qui le pagelle a mente fredda di InterDipendenza.Net sul match contro lo Spezia).