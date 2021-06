Inter, Nainggolan complica la cessione. Un altro giocatore verso il Cagliari?

Inter, si lavora in casa nerazzurra sulla cessione di Nainggolan. L'obiettivo è quello di cederlo al Cagliari a titolo definitivo dopo un anno e mezzo di prestito tutta la stagione 2019-2020 e metà di quella appena colnlusa, da gennaio in poi). La trattativa però, riporta il Corriere dello Sport, è molto complicata per un motivo. Il giocatore vuole una buonuscita dall'Inter (un pò come accaduto con Antonio Conte circa un mese fa) ma il club non è disposta a concederla.

Senza questo incentivo per la partenza il presidente dei rossoblu Giulini fatica a trovare l'accordo economico con il centrocampista belga. La società nerazzurra dal canto suo sarebbe disposta a regalare il cartellino al giocatore, e cederlo in sostanza a zero. Questo perché così facendo, da un lato si risparmierebbe il costo dello stipendio (3,6 milioni di euro netti più un altro mezzo milione di diritto d'immagine), e dall'altro si accontenterebbe il calciatore, la cui intenzione, anche per motivi familiari, è sempre quella di poter rimanere nel club dove è stato lanciato.

La trattativa al momento appare complicata, ma le volontà di tutte le parti convergono nella medesima direzione. I dialoghi tra le due dirigenze però non si fermano qui. Secondo il quotidiano romano ai sardi piacerebbe anche Di Marco, ed a fronte di un'offerta ritenuta soddisfacente l'Inter sarebbe disposta a cederlo. I nerazzurri avrebbero in questo modo l'occasione di fare cassa, in un momento in cui le cessioni sono fondamentali per poter dare il via alla campagna acquisti e rinforzare la rosa da metetre a disposizione del nuovo tecnico,