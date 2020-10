Inter Milan, ecco Eriksen: Conte pronto a schierarlo nel derby

Inter Milan, dalla pausa delle nazionali a Conte è arrivato un segnale forte da Christian Eriksen, che ha trascinato a suon di gol la Danimarca. Il trequartista ex Tottenham ha segnato tre gol durante i match di questi giorni, e si è lasciato anche andare a dichiarazioni importanti.

Giorni fa aveva dichiarato di non voler passare tutto l'autunno in panchina, e ieri ha rincarato la dose, esternando la sua felicità per le convocazioni in quanto in nazionale riesce a giocare. Ora c'è il derby alle porte, e Conte sembra essere pronto a schierarlo. Il ballottaggio, riporta la Gazzetta dello Sport, è tra lui e Brozovic.

Qualora venisse preferito il croato Eriksen giocherebbe comunque una parte molto importante del match, visto lo stato di assoluta emergenza in casa Inter.