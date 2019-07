Inter, Marotta scarica Icardi e Nainggolan: tolto dal mercato un nerazzurro

Beppe Marotta scarica Mauro Icardi e Radja Nainggolan, ma toglie dal mercato un altro nerazzurro. L'amministratore delegato dell'Inter, come sottolineato dal Corriere dello Sport, in edicola stamane, non hai inserito nel discorso cessioni Ivan Perisic.

L'esterno croato a gennaio aveva chiesto la cessione, ma l’Inter non è riuscita a piazzarlo negli ultimi giorni di mercato. “Nei discorsi di Marotta non è entrato il nome di Perisic, che, invece, nelle scorse settimane, sembrava potesse aggiungersi a quelli di Icardi e Nainggolan per subire lo stesso trattamento.

Evidentemente, tale scenario è stato scartato. Magari perché lo stesso croato, oltre ad aspettare di diventare compagno di squadra dell’amico Dzeko, ha dato la disponibilità a diventare esterno a tutta fascia sinistra”.