Inter-Lazio, le aperture dei giornali sulla sfida di stasera

Inter-Lazio, ore 20:45 a San Siro. In vista della super sfida di stasera il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le dichiarazioni in conferenza stampa di Antonio Conte: “Conte: ‘Chiedo scusa. Ho sbagliato a reagire.’ Aspettando Inter-Lazio, il tecnico nerazzurro torna sulla lite con Agnelli. Fuori Vidal, gioca Eriksen”, chiosa infine il Corriere.

TuttoSport parla invece di un Conte in cerca del sorpasso: “Contro la Lazio a caccia del primo posto. Il tecnico torna sulla rissa di Torino: ‘Mi hanno insultato, ma io ho sbagliato’”.

Infine spazio alla Gazzetta dello Sport che mette in risalto le due milanesi. Lo “Shock Milan” porta alla “Carica Inter: Conte può tornare in testa se stasera batte la Lazio. Sul dito medio allo Stadium: ‘Io provocato, ma mi scuso’”