Inter Lazio, Conte sorride: un giocatore verso il recupero

Inter Lazio di domenica sera sarà il match di campionato in cui i nerazzurri dovranno dimenticare l'eliminazione dalla Coppa Italia.

Antonio Conte, come riporta questa mattina può sorridere, in quanto in vista di questa gara dovrebbe avere a disposizione anche Vidal. Il cileno era uscito durante dalla partita di Firenze. Oggi si sta allenando in gruppo, mentre al resto della squadra è stato concesso un giorno di riposo.

L'obiettivo dell'ex Barcellona è quello di tornare ad allenarsi con il gruppo già da domani. Buona notizia per il tecnico che arriva a questa sfida con praticamente tutti gli uomini a disposizione.