Inter Lautaro Martinez, vicina una svolta per il futuro del giocatore

In estate l'Inter dovrà presumibilmente resistere dagli attacchi di club che proveranno a gettarsi su Lautaro Martinez. L'argentino sta facendo molto bene in questa stagione sotto la guida di Conte, e ormai da tempo si parla di un interesse del Barcellona.

Sul contratto del giocatore è stata apposta una clausola rescissoria da 111 milioni di euro, da esercitarsi entro il 15 luglio. Chi vuole avvalersi di tale strumento dovrò quindi fare in fretta. Inoltre dovrebbe esserci la volontà di Lautaro di lasciare l'Inter.

Affinché quindi si concretizzi tale cessione dovrebbe esserci l'incastro di diversi fattori. Tuttavia la società vuole tutelarsi, e proporrà il rinnovo al giocatore, eliminando la clausola in questione. L'incontro, come riportato dal Corriere dello sport, potrebbe avvenire in occasione del match casalingo di Champions contro il Barcellona.

Come riportato dal quotidiano romano però l'accordo per il prolungamento arriverà senza fretta, con i dovuti tempi. Ciò che è certo è che l'Inter considera Lautaro un punto fermo del progetto.