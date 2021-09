Inter, la società può sorridere. Raggiunto un obiettivo importante

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha dedicato un focus al lavoro che ha fatto la società dal punto di vista economico. L'obiettivo era quello di raggiungere un attivo da circa 80 milioni di euro. La cessione di Hakimi ha portato nelle casse 70 milioni, ma da questi andava scalato l'importo necessario al riscatto di Vanheusden, costato 16 milioni. Poi il Chelsea è piombato su Lukaku, e qui 115 milioni incassati hanno risolto la situazione.

Del totale dei 185 entrati ne sono usciti circa 42, che Marotta e Ausilio hanno utilizzato per rinforzare la squadra, compiendo un autentico capolavoro. Diversa la situazione dal punto di vista del monte ingaggi, visto che non c'è stato un abbassamento di quest'ultimo. Al contrario c'è stato un incremento, se si considera che si sta lavorando su rinnovi importanti che porteranno con loro aumenti di stipendi.

Ragionevole pensare, riporta la rosea, che a gennaio si intervenga in questo settore. Infine a far sorridere i bilanci ci sono gli sponsor. Dopo l'addio di Pirelli si cercava un'azienda che associasse il suo brand all'Inter, e alla fine è stato trovato l'accordo con Socios.com. Inoltre sono arrivati introiti dalle collaborazioni con Lenovo e Digitalbits. In totale la società nerazzurra ha incassato più di 30 milioni di euro.