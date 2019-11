Inter Kulusevski, irrompe in maniera prepotente la Juventus. Il punto

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non ci sarebbe solo l'Inter su Kulusevski, ma anche la Juventus starebbe lavorando attivamente per accaparrarsi il giovane talento già a gennaio.

Il prezzo fatto dai bergamaschi si aggira in questo momento sui 30 milioni di euro, ma se le prestazioni saranno queste potrebbe salire ulteriormente. la situazione al momento è la seguente. I nerazzurri si sono missi per primi, lusingando il giocatore, che gradirebbe di proseguire altrove la sua carriera.

Quest velocità però ha fatto si che la Juventus accelerasse i tempi, irrompendo in maniera importante sul giovane gioiello. I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto diversi giovani per abbassare le pretese di Percassi. L'Inter dal canto suo proverà a are leva sui buoni rapporti con la dirigenza bergamasca.