Inter, infortunio Sensi, si va verso il recupero prima della sosta. Il punto

Buone notizie in arrivo per Antonio Conte, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Sensi infatti potrebbe rientrare prima del previsto. Fondamentale è stato il consulto in Germania. Lo specialista ha indicato la strada per un corretto recupero, senza dover ricorrere ad un intervento chirurgico.

Ieri il giocatore è stato visto correre e toccare il pallone sotto le direttive del fisioterapista. Il ritmo visto viene definito discreto dal quotidiano romano.

Il rientro potrebbe avvenire in occasione della gara contro il Genoa, programmata per il 21 dicembre. Da capire se la Conte e la società decideranno di rischiarlo, ma la possibilità di vedere Sensi in panchina c'è.