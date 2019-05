Inter, il piano della società su Icardi dopo le parole di Spalletti

Il Corriere dello Sport, in edicola stamane, sottolinea l'importanza della Champions e il piano dell'Inter circa il futuro di Mauro Icardi, dopo le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa. “Il traguardo è lì, in vista. Ma deve essere ancora raggiunto. E, infatti, Spalletti si affretta a dire che, prima di qualsiasi discorso, «c’è da risalire sul pullman che porta in Champions». Tra il farlo e non il farlo passa tutta la differenza del mondo. Solo tornando nell’Europa che conta, infatti, l’Inter potrà proseguire nel percorso di crescita imboccato ormai da qualche anno.

L’uscita dal settlement agreement è un ulteriore passo avanti, ma non cambia il fatto che si potrà investire solo quanto ricavato. Ecco perché i 60 milioni (tutto compreso), che garantirebbe la sola partecipazione alla Champions, e che consentirebbero di puntare a quota 400 milioni di fatturato, sono più che mai fondamentali”.

Il tecnico, in conferenza stampa, ha parlato anche del rendimento di Mauro Icardi, "la cui presenza è in dubbio e in ballottaggio con Lautaro Martinez: Spalletti “sostiene pure che c’è da credergli se afferma di volere rimanere («Do sempre valore alle cose che si dicono. Icardi è un buon ragazzo e un bravo calciatore. Bisogna tenere in considerazione ciò che dice. A noi fa piacere»), anche se poi dalle parole bisogna passare ai fatti. Ed è un fatto che l’Inter intenda fare di tutto per venderlo. Peraltro, la sua eredità è stata già raccolta da Lautaro”, chiosa il quotidiano romano.