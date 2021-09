Inter, il dato ereditato da Conte e il segreto di Inzaghi. Nello staff un mago

E' un'Inter da ripresa, con un segreto nello staff. Lo rimarca oggi La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano riflette sulle reazioni nerazzurre e, in generale, sui gol che l'Inter riesce a siglare nelle seconde frazioni di gara. Un tema caro pure a Conte che, spesso e volentieri, determinava col furore agonistico per gli interi novanta minuti, trovando successi quando gli avversari calavano.

E così Inzaghi - specifica il giornale - ha mantenuto le buone abitudini. Una squadra abituata a mordere nei momenti di calo degli avversari, sta continuando a mietere vittime. Undici delle diciotto reti di quest'anno sono arrivate infatti nella ripresa.

C'è un segreto nello staff di Inzaghi. E' Fabio Ripert, preparatore ex Lazio. L'esperto sta donando una tenuta invidiabile in partita, alla squadra. Un mago, nel fondamentale specifico. Del resto, l'Inter non è mai crollata, anzi. Solo contro il Real Madrid la squadra è apparsa adombrata sul finale, mentre nelle altre gare ha finito in crescendo. Anche il pareggio con la Samp è imputato più a problemi di gestione che di tenuta fisica. Bene, anzi, benissimo, nelle altre gare.

La rosa profonda è certamente un altro fattore. Inzaghi può attingere dalla panchina risorse preziose: oggi l'Inter è una formazione ricca di alternative e che tiene sulla corda tutti i suoi componenti (leggi i tre numeri che fanno pensare allo Scudetto, clicca qui).