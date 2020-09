Inter Fiorentina, squalificato de Vrij: corsa a tre per sostituirlo

In vista del primo impegno stagionale di campionato contro la Fiorentina, con la squalifica di Stefan De Vrij, Antonio Conte si ritrova a dover far subito i conti con un'indisponibilità, cercando allo stesso tempo di trovare il giusto assetto per poter rendere la difesa impenetrabile.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, con Ranocchia oggetto di trattativa con il Genoa, il tecnico salentino sarebbe intenzionato a schierare Bastoni centrale difensivo, con sul centro-sinistra Kolarov e sul centro-destra uno fra D'Ambrosio e Skriniar. Non a caso, sarebbero stati proprio questi tre quelli provati nella formazione titolare dal tecnico nerazzurro, consapevole comunque che a mercato ancora aperto, non tutto sarà completamente definito entro il 5 ottobre.

Non a caso, in casa Inter è ancora tempo di grandi manovre: se dovesse partire Skriniar, visto il forte interessamento del Tottenham, Milenkovic diventerebbe l'alternativa numero uno.