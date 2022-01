Inter Empoli, Inzaghi rivoluziona la squadra. Chance per un attaccante

Inter Empoli di questa sera (ore 21) sarà la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

I nerazzurri sono al centro di un vero e proprio tour de force. Dopo le gare con Lazio, Juventus (in Supercoppa) e Atalanta c'è da affrontare la squadra toscana. Domenica ci sarà il Venezia, poi Milan e Napoli. Per questa ragione Simone Inzaghi dovrà dosare in maniera saggia gli uomini da cambiare in campo, e questa sera, scrive Tuttosport, ci dovrebbe essere un'autentica rivoluzione in campo. In porta Radu dovrebbe far riposare il capitano Handanovic. In difesa il trio dovrebbe essere composto da Skriniar, D'Ambrosio e Dimarco. Quest'ultimo però potrebbe anche dare il campo a Perisic sulla fascia sinistra a centrocampo. A destra invece giocherà Darmian.

In mediana chance per Vecino (al centro di voci di mercato ma che dovrebbe restare). Insieme a lui Vidal e Gagliardini. in attacco la coppia dovrebbe essere composta da Lautaro Martinez e Correa. Per quest'ultimo si tratta di una chance importante, visto che è reduce da un lungo infortunio e ha bisogno di giocare per ritrovare il ritmo partita.