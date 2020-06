Inter, Emerson Palmieri il favorito per la fascia sinistra: due le alternative

I nerazzurri hanno intenzione di rivoluzionare le fasce per la prossima stagione. Antonio Conte avrebbe richiesto alla dirigenza giocatori funzionali al suo modulo di gioco e in grado di ricoprire tutta la corsia esterna. Dopo aver sistemato la fascia destra con l'arrivo di Achraf Hakimi, la dirigenza nerazzurra sarebbe al lavoro per rinforzare anche la corsia opposta.

A sinistra l’unico sicuro della riconferma per la prossima stagione sarebbe il solo Ashley Young, ancora in dubbio il futuro di Cristiano Biraghi, che potrebbe non essere riscattato dalla Fiorentina; mentre Kwadwo Asamoah sembrerebbe destinato alla cessione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nomi sul taccuino di Beppe Marotta sarebbero quelli di Marcos Alonso, Emerson Palmieri del Chelsea e Junior Firpo del Barcellona. Come rivela la rosea, il preferito di Antonio Conte sarebbe Emerson Palmieri. L’italo brasilano, già allenato dal tecnico salentino durante l’esperienza al Chelsea, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il forte interesse della Juventus.