Inter, ecco la rivoluzione. Cambiano logo, sponsor e nome (ma non solo)

Inter, aria di rivoluzione in casa nerazzurra come sottolineato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Sono diversi i cambiamenti in corso. In primis il logo, come ormai risaputo. ma addirittura il nome dovrebbe essere modificato.

Nascerà a breve l'Inter Milano, rappresentata dalla sigla I M. Poi spazio al nuovo sponsor, con Evergrande pronto a subentrare a Pirelli. E poi la squadra dovrebbe cambiare casa, visto che prosegue il progetto del nuovo stadio.

E tutto questo dovrebbe accadere a prescindere da chi sarà il proprietario del club. Anche qualora a Suning dovesse subentrare Bc Partners o un altro fondo la rivoluzione dovrbebe comunque seguire il suo corso.