Inter, è una gioia mondiale. Tifosi pronti ad esultare: i numeri

Mancano ancora cinque partite, ma l'entusiasmo nerazzurro è alle stelle. Nonostante non ci sia ancora nulla d'ufficiale gira voce che in giro per il Mondo i vari Inter Club si stiano preparando per i festeggiamenti. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non c'è continente che non sia rappresentato e vestito con colori nerazzurri.

Sparsi nel globo ci sono circa 900 Inter Club, così suddivisi: "Piazzati in 74 nazioni diverse, che non vedono l'ora di festeggiare il 19° scudetto dell'Inter. Non c’è continente che non sia rappresentato, anche se è la Cina a far la parte del leone, con 48 club ufficiali. Certo, le restrizioni legate al Covid impongono cautela un po’ ovunque, ma la sede della società è stata inondata di richieste di informazioni varie".

Un amore immenso quello dei tifosi interisti verso il proprio club. Tanto che alcune lettere e richieste sono arrivate addirittura dall'Indonesia (Inter Club con più di 4 mila tifosi iscritti). La gioia sta contagiando ogni parte del Mondo: "Si respira entusiasmo anche in Albania, mentre a Malta ci sono tre associazioni ufficiali e oltre mille iscritti. In Sudamerica sono invece 15 gli Inter Club riconosciuti". E chiosa: "Seppur lontani tra di loro, le piattaforme social spesso si trasformano in tribune di San Siro, anche per seguire la gara insieme". Inter, un amore planetario.