Inter, dopo la Juve si risveglia il mercato. Due nomi nel mirino

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale la società potrebbe gettarsi sul mercato a gennaio per rinforzare la rosa. Questa decisione sarebbe arrivata dopo il match contro la Juventus, che avrebbe dato maggiore consapevolezza circa la possibilità di lottare per il vertice. E così, se dall'altra sponda di Milano arriva un colpo dietro l'altro, in casa nerazzurra si torna a pensare ad un vice Lukaku.

I nomi, scrive il quotidiano romano, sarebbero essenzialmente due. Origi era stato proposto con la formula del prestito. Ora la pista potrebbe diventare calda, visto che il costo dell'operazione sarebbe pari a zero, e magari si riuscirebbe anche a strappare che una parte dell'ingaggio venga pagato. Poi c'è sempre il Papu Gomez, che l'Atalanta non vorrebbe liberare se non per 10 milioni di euro circa (e comunque non ad una diretta concorrente).

Tuttavia, prosegue il Cds, il mercato sta volgendo al termine, e se la situazione non dovesse trovare soluzioni i bergamaschi potrebbero far cadere le loro convinzioni,. Una svolta può comunque arrivare dalle eventuali cessioni. Oltre Pinamonti il nome buono è quello di Eriksen, per il quale inizia a muoversi qualcosa in Inghilterra.