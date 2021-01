Inter, domani assemblea straordinaria. Svolta in arrivo nel giro di 2 mesi?

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina è tornato a parlare delle vicende societarie che si stanno vivendo in casa nerazzurra. L'attualità vede i conti in sofferenza, l'avvicinarsi della scadenza per il pagamento degli stipendi e la necessità di completare un mercato di gennaio che al momento non sembra prevedere margini di manovra.

Queste saranno le tematiche che dovrebbero essere affrontate nell'assemblea straordinaria convocata per domani. Tuttavia, scrive il quotidiano romano, sarà inevitabile parlare anche dell'eventualità riguardante la cessione delle quote di maggioranza.

Secondo il CDS infatti le indiscrezioni che circolano negli ambienti finanziari parlano di una trattativa tra Suning e BC Partners che proseguirebbe spedita. addirittura si potrebbe arrivare alla cessione delle quote (di maggioranza) nel giro di due mesi.