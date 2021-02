Inter, Conte sorride: un recupero importante in vista della Lazio (GdS)

Giornata di vigilia in casa Inter che si prepara al match di domani sera contro la Lazio previsto per domani sera alle 20:45 al Meazza. Dopo l'uscita dalla Coppa Italia per mister Antonio Conte giungono finalmente buone notizie dall'infermeria. Il mister, dopo il vortice mediatico che lo ha coinvolto per la lite con il patron bianconero Andrea Agnelli, potrebbe recuperare una pedina fondamentale per la sua mediana ovvero Arturo Vidal.

DI questo ne parla oggi la Gazzetta dello Sport che riporta: "Il cileno sta molto meglio ed ieri è tornato a fare lavoro sul campo, ma differenziato: oggi provino decisivo per capire se potrà essere convocato per la Lazio". Si attendono dunque buone nuove dalla rifinitura in programma oggi anche se Conte avrebbe già deciso chi schierare al posto del cileno dal primo minuto. Questo in quanto il mister non sarebbe intenzionato a rischiare dal primo un giocatore al rientro dall'infortunio, visto anche che la prossima settimana ci sarà lo scontro decisivo con il Milan.

Infatti, contrariamente a quanto avvenuto nell'ultimo match dovrebbe partire dalla panchina Eriksen per lasciare spazio a Roberto Gagliardini che tornerebbe così titolare dopo un paio di settimane. L'ex atalantino prenderebbe così posto a centrocampo affiancando il duo Brozovic-Barella. Su quest'ultimi saranno posti gli occhi di tutti i tifosi viste le diffide che pesano su di loro come una spada di Damocle in vista del derby della prossima settimana.