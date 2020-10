Inter, Conte sorride, tre rientri in vista di mercoledì. Oggi nuovi tamponi

Inter, l'emergenza con cui Conte ha dovuto convivere sabato in occasione del derby contro il Milan sembra essere ormai superata. Da oggi, come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico potrà fare affidamento su tre giocatori che sono tornati a disposizione per diversi motivi.

In primis Stefano Sensi, che era stato espulso in occasione della sfida contro la Lazio, e che conseguentemente ha saltato il Milan per squalifica. Poi Bastoni e Nainggolan, che sono risultati negativi ai tamponi fatti a 10 giorni di distanza dalla scoperta della positività.

I due ora rientrano in gruppo e potranno giocare contro il Borussia, in attesa poi di scoprire gli esiti degli screening di Gagliardini e Radu (che svolgeranno gli esami e oggi) e Young (domani).