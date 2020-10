Inter, Conte sorride a metà. 2 giocatori al rientro, un altro ancora out

Inter, l'emergenza che ha accompagnato questi giorni la squadra guidata da Conte sembra essere vicina all'essere superata. A breve Conte riabbraccerà Gagliardini, che è risultato negativo al tampone e ora dovrà terminare l'iter per rientrare in campo.

Stando a Tuttosport dovrebbe essere in panchina contro il Real Madrid. Stesso destino anche per Radu. I due da oggi torneranno ad allenarsi con il gruppo. Buone notizie anche sul fronte Sanchez, che sarà disponibile per il match conto il Parma di sabato.

Discorso differente invece per Sensi, che è ancora alle prese con il problema alla coscia sinistra e quindi resterà fuori per ancora qualche giorno. Tutto questo in attesa di conoscere l'esito del tampone di Skriniar.