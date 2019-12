Inter, Conte perde un altro uomo in vista della Roma. Possibile un rientro

La prossima giornata l'Inter di Antonio Conte dovrà affrontare in casa la Roma per consolidare il primo posto in classifica raggiunto ieri. Tuttavia per il tecnico nerazzurro continuano ad arrivare brutte notizie.

Come riportato dal Corriere dello Sport l'Inter perderà in vista del prossimo match senza Roberto Gagliardini, uscito ieri per un problema muscolare. Questo infortunio si aggiunge a quelli di Sensi e Barella. A centrocampo dunque gli uomini sono davvero contati.

Una buona notizia però sembra esserci. Asamoah infatti dovrebbe tornare disponibile dopo le assenze delle ultime settimane. Non sembrano esserci poi problemi per Candreva.