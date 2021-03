Inter, Conte per le ultime 11 gare ritrova il pupillo degli ultimi 2 anni

Inter, la squadra guidata da Antonio Conte è attesa per il rush finale di questa stagione. Mancano 11 gare al termine del campionato e per portare a casa il titolo il tecnico avrà bisogno di tutte le risorse possibili. Vidal è pronto a tornare in campo, e probabilmente sarà a disposizione per il match contro il Cagliari. Handanovic ha superato il Covid,e si aspettano notizie dagli altri tre positivi. Ma da chi ci si aspetta un contributo importante è senza dubbio Sensi.

"La stima nei confronti di Sensi da parte del tecnico salentino è rimasta intatta: resta un elemento importante nelle rotazioni nerazzurre, quando è a disposizione, anche perché pochi hanno la capacità di adattamento di Sensi (in carriera dal Cesena in avanti ha ricoperto con impegno e risultati i ruoli di mezzala, regista, addirittura trequartista) e anche la capacità di sfruttare il tiro dalla distanza, oltre alle abilità tattiche" scrive Tuttosport.

Il giocatore è stato schierato titolare da Mancini e sembra essere pronto a mettersi a disposizione anche nell'Inter. Per Conte,c ome detto, si tratta di un recupero importante, soprattutto se l'ex Sassuolo dovesse riuscire a esprimersi come ad inizio della scorsa stagione.