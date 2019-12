Inter, Conte in emergenza valuta il cambio di modulo. La probabile

Situazione di piena emergenza in casa Inter in vista del match di sabato pomeriggio contro il Genoa. Conte si ritrova praticamente con un solo arruolabile a centrocampo, ossia Matias Vecino.

Borja Valero è alle prese con un problema al polpaccio, ed è in forte di dubbio per l'ultima gara del 2019. Le alternative per il tecnico al momento sono pochissime. Da un lato si potrebbe schierare Skriniar sulla mediana (ruolo che svolge in nazionale), dall'altro si potrebbe lanciare Agoumé dal primo minuto.

Ci sarebbe anche la possibilità di adattare come interno di centrocampo Candreva, che potrebbe recuperare dall'infortunio alla schiena. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, Conte starebbe anche vagliando un eventuale cambio di modulo. Facendo ricorso ad un tridente (Lukaku con due tra Lazaro, Politano ed Esposito) si andrebbe di fatto ad utilizzare un centrocampista in meno.