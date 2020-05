Inter, Conte ha scelto: rivoluzione a centrocampo. Due colpi in arrivo

Saranno due i colpi a centrocampo nella prossima sessione estiva di centrocampo. Questo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Conte, secondo la rosea, avrebbe richiesto due giocatori in particolare.

Si tratta di Arturo Vidal, autentico pallino del tenico leccese, e Sandro Tonali, giovane gioiello del Brescia. Il primo lascerà il Barcellona, visto che sta trovando poco spazio. E chissà che in qualche modo non rientri nell'affare Lautaro Martinez, anche se per ora sembrerebbe che marotta vorrebbe fare le due operazioni in maniera separata.

Tonali invece piace molto, e le conferme sul fatto che l'Inter stia lavorando assiduamente su questo giocatore arrivano da diverse fonti, in particolare da Gianluca Di Marzio. Certo è che per far si che questa mini rivoluzione vada in porto bisognerà fare spazio con operazioni in uscita. Sicuramente partirà Borja Valero, e uno tra Gagliardini e Vecino.