Inter, che voto per Darmian! Il peggiore, ieri, un insospettabile

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 01/02/2023

Inter, missione compiuta. La squadra nerazzurra si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia. Ieri è bastato un gol di Darmian per eliminare l’Atalanta di Gasperini e regalarsi una serata senz’altro positiva.

Proprio il match winner dell’incontro è indicato come il migliore sulle pagelle odierne de La Gazzetta dello Sport. Una prova gagliarda quella del jolly di Inzaghi (ieri schierato curiosamente al posto di Skriniar nei tre di difesa). Darmian è stato decisivo.

Inter, il giudizio su Darmian. Onana rischia, sufficiente Lukaku

“Simbolico e decisivo, con un sinistro da trequartista. Praticamente perfetto, tanto che Inzaghi non lo sposta neppure quando entra D’Ambrosio”, la ricostruzione del giornale che assegna un rotondo 7.5 a Darmian.

Meno bene Onana. Il portiere è il peggiore della serata, nelle pagelle del quotidiano milanese. “Benedetto Maehle, che manda in curva il pallone dopo un cross di Boga che il portiere aveva controllato come fosse un cubetto di ghiaccio. Il resto è ordinaria amministrazione. Con i piedi, solita sicurezza”. Voto 5.5 per l’ex Ajax. Sufficiente la prova di Lukaku, attesissimo, ha giocato gran parte del match contro gli orobici.