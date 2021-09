Inter, brutte notizie per Joaquin Correa. Gli ultimi aggiornamenti

"Joaquin Correa ha provato ad aumentare i carichi di lavoro e la risposta non è stata quella sperata".

Poche ma 'dolorose' parole quelle vergate questa mattina, venerdì 24 settembre, dal Corriere dello Sport. L'attaccante argentino dell'Inter è ancora alle prese con la forte botta al bacino rimediata durante la sfida contro il Bologna che già gli ha impedito di partecipare alla vittoriosa trasferta di Firenze. "Il dolore - aggiunge il quotidiano sportivo - non è ancora sparito e la sua presenza domani pomeriggio con l'Atalanta rimane in forte dubbio. Anche per la panchina". Brutte notizie, insomma, per il tecnico Simone Inzaghi. L'attacco infatti è il reparto che meno riesce a giovare del turnover. D'altronde Alexis Sanchez, dopo l'infortunio che ha caratterizzato la sua estate, non ha ancora i 90' nelle gambe e il giovane Martin Satriano non è ancora stato 'buttato nella mischia'. Restano dunque solo Edin Dzeko e Lautaro Martinez. E poi, martedì, c'è l'importante trasferta in Ucraina contro lo Shaktar in Champions League...

Il Corriere dello Sport anticipa poi come il verdetto su Correa arriverà oggi "quando la squadra si troverà per svolgere la penultima seduta (niente ritiro; domani mattina sgambautra con i movimenti da fare sulle palle inattive. L'argentino - prosegue l'articolo di Andrea Ramazzotti - si augura di non dover dare di nuovo forfait, ma di certo è meno fiducioso rispetto agli scorsi giorni. L'ex Lazio sente che le cure svolte hanno sortito un effetto positivo visto che dei miglioramenti ci sono stati, ma un po' di fastidio, soprattutto quando compie certi movimenti, c'è ancora".