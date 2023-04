di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 19/04/2023

Inter-Benfica, mancano poche ore al fischio di iniziò del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League e Simone Inzaghi sembra aver ormai deciso l’undici titolare.

A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che il tecnico avrebbe deciso di non rischiare Calhanoglu e di utilizzare Dzeko al fianco di Lautaro Martinez.

Inter, Benfica, Brozovic confermato in mediana

Per il resto tutto confermato con Darmian, Acerbi e Bastoni davanti ad Onana. Sulle fasce Dumfries e Dimarco. Ai lati di Brozovic toccherà a Barella e Mkhitaryan.

Non si rischia quindi Calhanoglu, appena rientrato dall’infortunio e non ancora al meglio della condizione. Il turco verrà dunque utilizzato a partita in corso.