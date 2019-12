Infortunio Sensi, ieri consulto specialistico. Rientro lontano. Questa la data

Continuano i problemi per Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo, infortunatosi nel match contro la Juventus, è ancora alle prese con guai muscolari. I tempi di recupero si sono allungati a causa dell'insorgere di più problemi alla stessa gamba, prima allo psoas e poi all'adduttore.

Venerdi il giocatore ha avvertito, come riporta il Corriere dello Sport, un nuovo fastidio. A quel punto si è capito che non sarebbe rientrato nemmeno per il match contro la Roma. A quel punto si è deciso di rivolgersi ad uno specialista per un consulto.

Ieri quindi, come si legge sul quotidiano romano, il giocatore è andato in germania insieme ad un membro dello staff. Conte non potrà contare sul giocatore se non dopo la sosta natalizia. In quel momento il centrocampista dovrebbe essere recuperato al 100%.