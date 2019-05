Icardi vuole solo la Juve, e ha già messo in atto la strategia per arrivarci

Mauro Icardi vuole solo la Juventus. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha fatto luce anche sulla strategia che l’attaccante argentino sta mettendo in atto, in concerto con la moglie –agente, per realizzare il suo piano. Le foto hot sono servite ad indispettire la società, e chissà, anche a scoraggiare altri potenziali acquirenti.

Le esternazioni di Wanda Nara inoltre, volte a ribadire la volontà di restare, hanno il chiaro obiettivo di far assumere alla società la responsabilità dell’eventuale partenza. L’Inter dal canto suo ha fatto capire più volte di non avere intenzione di cedere il suo giocatore alla Juventus.

E Suning ha già dimostrato di saper sostenere le prove di forza (chiedere a Ramires per conferma). Inoltre, riporta sempre la rosea, i rapporti tra Marotta e Paratici sono tutt’altro che idilliaci, e è più probabile che un’eventuale trattativa possa essere condotta da Agnelli in prima persona.