Hakimi Inter, fissato il giorno delle visite mediche e della firma

L'inter ha piazzato il colpo Hakimi, in arrivo dal Real Madrid dopo il prestito al Borussia Dortmund. La Gazzetta dello Sport ha riportato la notizia secondo la quale nella giornata di ieri ci sia stata la call conference decisiva, che ha permesso di superare l'ultimo ostacolo. I due club infatti si erano accordati per 40 milioni di euro più 5 di bonus.

Ieri appunto si è raggiunta l'intesa anche per le modalità di pagamento. Oggi dovrebbe esserci un ulteriore contatto per lo scambio dei documenti. A quel punto mancheranno solo le ultime formalità. Stando a quanto riportato dalla rosea infatti già domani l'esterno destro marocchino è atteso a Milano per le visite mediche, dopo le quali si potrà procedere alle firme.

Domani quindi potrebbe essere la giornata dell'ufficialità del passaggio di Hakimi all'Inter. La trattativa, precisa il quotidiano, è stata condotta in gran segreto da Ausilio. Il dirigente nerazzurro sta lavorando da circa tre mesi sotto traccia. Decisiva anche la necessità del Real madrid di realizzare una plusvalenza importante entro il 30 giugno. Questa esigenza ha portato ad una decisa accelerata della trattativa.