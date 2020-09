Godin Inter, rallenta la trattativa con il Cagliari: a regnare è lo stallo

Dopo l'iniziale accelerata, adesso a regnare è lo stallo. L'affare Diego Godin in direzione Cagliari sembra essersi clamorosamente complicato soprattutto per via del club sardo. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il principale problema da risolvere sarebbe quello relativo all'ingaggio dell'uruguaiano che ci perderebbe e non poco.

Il club del presidente Giulini non sarebbe in grado di poter sostenere un ingaggio da 5,5 milioni di euro a stagione che resta ad oggi il principale quesito da risolvere. Da qui lo stallo della trattativa che rischia di compromettere l'intero affare nonostante l'Inter si faccia già carico di tre mensilità.