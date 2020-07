(GdS)Conte Inter, ombre sul futuro: aria di distacco con parte della rosa

Ombre sul futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. I nerazzurri stanno vivendo un periodo abbastanza complicato, hanno ottenuto finora tre vittorie in sei partite in campionato, senza dimenticare l’eliminazione in Coppa Italia nella semifinale con il Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si starebbe iniziando ad avvertire un’aria di distacco tra il tecnico e una parte della la squadra. L'allenatore avrebbe già deciso sul futuro di diversi giocatori che non rientrerebbero più nei suoi piani.

Sensazione avvertita anche dalla dirigenza, che però avrebbe confermato la fiducia in Antonio Conte. Nella giornata di ieri sono circolate voci di un possibile esonero, ma la posizione del tecnico al momento non sembrerebbe minimamente in discussione. L’ex ct della nazionale è al centro del progetto nerazzurro ed ha un contratto da 12 milioni di euro annui fino al 2022. Adesso bisognerà capire anche le sue intenzioni.

A fine stagione verranno fatte alcune valutazioni con la dirigenza per definire il progetto futuro e le ambizioni del club. Antonio Conte chiederà garanzie sul mercato e una massiccia rivoluzione dell’organico per la prossima stagione. Qualora il tecnico non dovesse essere soddisfatto potrebbe decidere di dimettersi. Il nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra nel caso in cui Antonio Conte dovesse andare via sarebbe sempre quello di Massimiliano Allegri.