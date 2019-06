(GDS) Vicino alla chiusura il primo colpo targato Conte

Lazaro è davvero ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter.

La Gazzetta dello Sport conferma che l'accordo con il giocatore c'è da tempo. Con il club invece ballano 5 milioni di euro tra offerta e richiesta. Una distanza, definita dalla rosea, non incolmabile.

I nerazzurri infatti offrono 20, l'Hertha Berlino ne vorrebbe 25.

"Le distanze non sono incolmabili, l’affare non è ancora chiuso ma la trattativa è avviata e sembra destinata a una conclusione felice. L’austriaco classe 1996 non arriverà direttamente da Miami dove è in vacanza, ma prima o poi la destinazione finale sarà proprio Milano".