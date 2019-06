GdS - Una nuova squadra su Pinamonti. Ecco quale

Andrea Pinamonti sembrerebbe essere finito sulla lista della spesa di molti club italiani. Secondo le indiscrezioni dalla "Gazzetta dello Sport" ci sarebbe anche il Genoa tra gli estimatori del baby bomber nerazzurro. Ecco quanto riferito dalla rosea nell'edizione odierna:



"La punta, molto gradita dall’allenatore Andreazzoli, potrebbe trasferirsi a Genova a titolo definitivo. Per Bruno Amione, invece, la trattativa è più complessa. Il Belgrano, club titolare del cartellino, sta valutando l’ultima offerta di cinque milioni di euro del Genoa. In ogni caso, considerando la sua minore età, potrebbe arrivare a Genova soltanto a gennaio".



Riprende quota la candidatura del centravanti nelle parti di Genova, con l'Inter che si sfrega le mani in vista di una succosa plusvalenza.