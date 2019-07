(GDS) Un nome di punta della rosa viene messo a sorpresa sul mercato

Dopo il vertice di ieri, riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe messo sul mercato anche Matteo Politano.

L'ex Sassuolo, che è stato uno dei migliori nella passata stagione, è stato riscattato quest'estate. Tuttavia non ha le caratteristiche per giocare come esterno a tutta fascia, ed è quindi di difficile collocazione nel 3-5-2 di Conte.

Per questa ragione quindi sarebbe stato messo sul mercato, e addirittura, secondo la rosea, sarebbe stato proposto alla Roma nell'ambito dell'affare Dzeko. I giallorossi invece avrebbero risposto che accetteranno solo pagamenti cash.