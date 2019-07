(GDS) Questa la verità su Lukaku dopo il vertice di ieri. Ora Conte valuta

Nella giornata di ieri è andato in scena il vertice di mercato a Nanchino, durante il quale si è fatto il punto sulle trattaive di mercato attualmente in piedi.

Il nome caldo è quello di Lukaku, ma stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il belga sembra essere destinato a restare un sogno di mercato, a meno di calamorosi colpi di scena.

Questo perché a quei costi l'operazione è impossibile. A Conte è stato promesso un profilo esperto e uno giovane. Quindi uno solo tra Dzeko e Lukaku stesso, con il primo nettamente in vantaggio.

Per quanto riguarda il profilo giovane il nome potrebbe essere quello di Rafael Leao. Come detto poi da Marotta le scelte verranno condivise con il tecnico, con il quale sono "in simbiosi."